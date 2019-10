PSG : Kylian Mbappé en route vers le Ballon d'Or 2020 ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Certains diront qu’en face ce n’était que Bruges ou que Neymar n’était pas là, mais en signant un triplé mardi soir pour le PSG face au Club Bruges, alors qu’il n’était entré qu’à la 52e minute à la place du fantomatique Choupo-Moting, Kylian Mbappé est entré un peu plus dans l’histoire du football. Alors qu’il fêtera le 20 décembre prochain ses 21 ans, le Champion du monde du Paris Saint-Germain a poussé un peu plus loin le curseur au niveau des statistiques, mettant derrière lui Lionel Messi, Thierry Henry, Karim Benzema…Même si les chiffres disent ce qu’ils veulent, il est évidemment que Kylian Mbappé est parti pour une carrière éblouissante, l’équipe de France et le Paris Saint-Germain ne s’en plaindront pas.

Car face à la formation belge, l’attaquant tricolore du PSG a atteint la barre des 17 buts en C1, ce qu’aucun joueur n’avait fait à cet âge. Pour arriver à ce niveau, Lionel Messi avait attendu un an de plus, tandis que le légendaire Raul avait lui mis presque deux saisons de plus. Et en 27 matchs de Ligue des champions, Kylian Mbappé a participé à 26 buts (9 passes décisives et 17 buts). Si l’on élargit un peu le spectre, depuis le début de la saison, et toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé est impliqué dans un but toutes les 44 minutes (440 minutes jouées avec 6 buts et 4 passes décisives), en Ligue des champions. Mais en dehors des chiffres, l’impressions laissée par l’attaquant français sur le terrain est clairement celle d’un joueur exceptionnel. Et avec l’Euro 2020 et la Ligue des champions, Kylian Mbappé pourrait profiter de 2020 pour se rapprocher d’un Ballon d’Or qui lui semble promis un jour ou l’autre.