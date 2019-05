PSG : Kylian Mbappé dérape, Dugarry lui met un énorme tacle

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison exceptionnelle en Ligue 1, Kylian Mbappé souhaite avoir plus de responsabilités. « Au Paris Saint-Germain, ce serait avec plaisir, ou ailleurs pour un nouveau projet » comme il l’a confié dimanche soir en direct à la télévision lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Une sortie médiatique inattendue qui continue à faire beaucoup réagir, et qui ne fait pas vraiment augmenter sa cote de popularité. En effet, l’international français s’est mis beaucoup de supporters à dos avec cette prise de position extrême, mais également de nombreux consultants. Christophe Dugarry par exemple, a été très critique envers le champion du monde 2018.

« La déclaration de Mbappé, je suis assez partagé. Je suis comme beaucoup de supporters parisiens, agacé de tout ça. De tous ces joueurs qui se permettent à un moment ou un autre de salir le club, ou des autres dès qu’ils réussissent trois bons mois, ils demandent des augmentations. J’en ai marre de ce cirque et ce cirque me fatigue. Je me dis que ce garçon, il est l’avenir du football mondial et qu’il a un statut particulier, comme trois, quatre, ou cinq joueurs dans le monde. Il faut vraiment savoir, lui, ce qu’il a vraiment envie de faire. Moi j’en ai assez des joueurs qui ne s’inscrivent pas dans le projet du club » a regretté le consultant de RMC, très agacé par cette prise en otage du PSG par Kylian Mbappé. Et qui lui demande de trancher définitivement son avenir au plus vite.