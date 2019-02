PSG : Kylian Mbappé ciblé par un tag écoeurant !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un climat social et politique déjà très tendu, ces derniers jours ont été marqués par l'apparition ici ou là de tags nauséabonds, qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Et depuis mercredi, Kylian Mbappé se retrouve, bien malgré lui, au coeur d'une sale affaire de ce type. En effet, sur la ligne C du RER, un tag raciste et antisémite visant directement le champion du monde français du Paris Saint-Germain a été peint avec en signature une croix celtique, symbole récupéré par les mouvements ultra-nationalistes.

Si de son côté, la SNCF a immédiatement déclenché une enquête afin d'essayer d'identifier l'auteur ou les auteurs de ce tag, où l'on pouvait lire : « Mbappé : enculé de nègre enjuivé », notamment grâce à la vidéo-surveillance, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme s'interroge encore sur les suites à donner à ce message pitoyable. On aurait pu croire que les autorités allaient être plus rapides à se mettre en action, mais visiblement le sujet est extrêmement sensible à l'heure actuelle.