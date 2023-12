Moscardo arrive au PSG, confirmation officielle ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG s’apprête à réaliser un joli coup avec la signature du défenseur Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo pour 20 millions d’euros. Mais Luis Campos a également bouclé la signature de Gabriel Moscardo.

Le mercato hivernal promet d’être agité au Paris Saint-Germain, où Luis Campos et Luis Enrique sont d’accord sur la nécessité de renforcer l’effectif à certains postes clés. La défense centrale a rapidement été ciblée comme un chantier prioritaire en raison de l’absence longue durée et qui risque de s’étirer de Presnel Kimpembe. Les performances de Marquinhos et de Milan Skriniar n’ont pas non plus été de nature à rassurer le board parisien, qui a foncé sur Lucas Beraldo.

Informação sobre Gabriel Moscardo: a conversas avançaram, mas o documento oficial ainda não chegou. Serão cerca de 22 milhões de euros, e a princípio o Corinthians não deve manter nada do percentual que tem (80%). Vamos aguardar os próximos capítulos. — Marcelo Braga (@mabragatchelo) December 20, 2023

Le transfert du défenseur de Sao Paulo pour 20 millions d’euros est quasiment ficelé et il est presque acquis que Beraldo ne sera pas le seul joueur du championnat brésilien à signer au PSG lors du mois de janvier. Le Paris Saint-Germain a accéléré les négociations avec les Corinthians pour le transfert du milieu défensif Gabriel Moscardo. Cette piste a déjà été révélée la semaine dernière, mais il semblerait que Luis Campos a bouclé définitivement le deal afin de couper l'herbe sous le pied du FC Barcelone ou encore de Chelsea. « Malheureusement, la carrière de Moscardo ici est terminée, il a la tête ailleurs. Nous lui avons laissé la liberté de choisir sa destination afin qu’il soit heureux. Oui, il se dirige vers Paris », a confirmé, à Globo.com, Agusto Melo, nouveau président des Corinthians, lequel a précisé que l'opération devrait se finaliser dans les prochains jours. De son côté, ESPN affirme que le club brésilien va encaisser 22 millions d'euros du PSG plus des bonus, tandis que Gabriel Moscardo va renoncer à une partie des 20% qu'il possède sur son droit économique.

Gabriel Moscardo au PSG pour 25 ME, tout s'accélère

Le Barça et Chelsea avaient également entamé des discussions et il semblait que Barcelone avait la préférence de Gabriel Moscardo. Problème : le club catalan n’a pas (encore) les liquidités pour boucler ce transfert estimé à 25 millions d’euros. Une aubaine pour le PSG, qui a donc passé la surmultiplié afin de s'offrir jeune milieu de terrain de 18 ans au nez et à la barbe des cadors européens. Le média informe que l’objectif du club de la capitale est de boucler les transferts des deux Brésiliens lors du mercato hivernal afin de pouvoir compter sur eux dès la seconde partie de saison. Une manière d’attaquer ce marché du mois de janvier de manière très agressive pour le PSG, qui nourrit de grosses ambitions lors de la seconde partie de saison et qui veut combler les manques de son effectif au plus vite.