PSG : Kylian Mbappé champion olympique en 2024 ? C'est du sérieux

Dans : PSG, Ligue 1.

Le même défi que Neymar pour Kylian Mbappé ? L’attaquant français, champion du monde et candidat au Ballon d’Or, était de passage dans sa ville natale de Bondy (93) cette semaine. Il en a profité pour faire quelques confidences aux médias, et notamment une que personne n’avait vu venir. En effet, depuis désormais plus d’un an, Paris a été désigné ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. Un événement planétaire qui ne laisse pas Kylian Mbappé indifférent. L’attaquant parisien a en effet confié que ce challenge d’apporter le titre olympique à la France en football le tentait, même s’il faudra bien évidemment savoir où on en sera sa carrière dans 6 ans.

« J’ai encore beaucoup de choses à accomplir. Je veux tout accomplir. Avec la sélection, il me reste encore à remporter l’Euro. Mais j’aimerais aussi, pourquoi pas, disputer les Jeux olympiques. Et après, avec Paris, on sait tous ce qu’il nous manque », a confié l’ancien monégasque, très ambitieux en ce qui concerne sa soif de titres et de victoires. En 2016, pour « ses » jeux de Rio de Janeiro, Neymar avait réussi à offrir l’or olympique à son pays. Huit ans plus tard, Kylian Mbappé est en tout cas tenté par cet objectif original et pas forcément habituel chez les footballeurs.