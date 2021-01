PSG : Aguero Neymar Mbappé ? Il valide « le trio parfait »

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino aurait fait de Sergio Aguero sa priorité pour le poste de numéro 9 au PSG. Associé à Mbappé et Neymar, l'Argentin pourrait faire fort à Paris.

À peine arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est sur tous les fronts concernant le marché des transferts. S'il y a bien un poste où le technicien argentin a ciblé un manque dans l'effectif parisien, c'est celui de l'avant-centre. Kylian Mbappé est d'avantage considéré comme un joueur de côté par l'ancien coach des Spurs, tandis que Mauro Icardi ne semble plus en odeur de sainteté à Paris. Moise Kean lui, malgré de bonnes performances, n'est que prêté par Everton, et on voit mal les dirigeants du PSG débourser la somme colossale que réclamera le club anglais en fin de saison. Compte tenu de la situation économique actuelle, la plupart des clubs européens ne pourront pas faire de folies. C'est donc logiquement que les regards se tournent vers les joueurs qui seront en fin de contrat en juin prochain. Coup de chance pour les Parisiens, c'est le cas de Sergio Aguero, dont Pochettino apprécie particulièrement le profil. D'après les informations de Bruno Satin, l'Argentin est même la priorité du club au poste de buteur. Pour Djibril Cissé, consultant pour la chaine l'Equipe, la venue d'Aguero serait une énorme plus-value pour le PSG.

«Aguero avec Mbappé et Neymar, le trio parfait ? Oui ! Ça pourrait le faire car Mbappé et Neymar sont deux joueurs qui régalent, qui ont un bon pied, qui centrent beaucoup. Au PSG, il manque un joueur de surface. Kean le fait un peu, Icardi le faisait aussi un peu quand il allait bien. Mais Aguero, c’est vraiment sa spécialité. Je pense qu’un joueur comme lui, de fixation et de surface, ça ferait beaucoup de bien au PSG. Et puis, c’est un attaquant très efficace devant le but. Il n’a pas besoin de quatre occasions pour mettre un but » a déclaré l'ancien attaquant. À 32 ans et après 379 matchs avec Manchester City (pour 256 buts), le Kun pourrait être tenté par un dernier gros contrat en Europe avant de terminer sa carrière en Argentine, comme il l'a toujours souhaité.