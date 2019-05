PSG : Kylian Mbappé, c'est minimum 350 ME au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis dimanche soir, l’avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause, l’international français a clairement ouvert la porte à un départ lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Si dans un communiqué, le PSG a expliqué qu’un transfert de l’ancien Monégasque était inenvisageable, de nombreux supporters et consultants estiment que Kylian Mbappé n’a désormais plus sa place au sein du projet parisien. Selon Vikash Dhorasoo, l’état-major du PSG ferait bien de se séparer de son attaquant, aux ambitions personnelles légèrement envahissantes.

« Moi, je serais le PSG, je le laisserai partir. OK, tu veux plus de responsabilités, va ailleurs. 400 millions d'euros, ça vaut, ou 350 ! Payez-nous et avec ça, on va acheter plein de joueurs. Le PSG doit le laisser partir. C'est une agression, un manque d'humilité, un manque de classe. Le timing n'est pas bon, pourquoi à ce moment-là ? Par expérience, à chaque fois que j'ai pris une position publique comme celle-ci, je me suis mis en danger et je l'ai payé. Mbappé n'est pas indispensable pour gagner des trophées. Il veut que ce soit son projet. Et la responsabilité c’est évidemment aussi, augmentez-moi, le salaire. Il veut avoir un poids sur le recrutement. C'est très étrange de sa part » a confié le consultant de Yahoo Sport, déconcerté par cette prise de position radicale de Kylian Mbappé.