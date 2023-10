PSG ‍: Kylian Mbappé a signé au Real, ils l'ont tous vu

Dans : PSG.

Les médias espagnols sont persuadés que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid en 2024 au vu du sourire affiché par l’attaquant du PSG à la sortie de la cérémonie du Ballon d’Or.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé en faveur du club parisien et rien n’indique qu’il le fera un jour. Cet été, l’international français s’est montré inflexible, refusant de prolonger ou d’être vendu par le PSG, ce qui lui a même valu un petit séjour dans le loft avant d’être réintégré au lendemain de la première journée de Ligue 1. Très intéressé par sa venue, le Real Madrid aurait pu dégainer une offre de transfert pour tenter de recruter « KM7 » à un an de la fin de son contrat.

Mais le président madrilène Florentino Pérez est resté fidèle à son plan, celui de recruter le n°3 du Ballon d’Or lorsqu’il sera libre avec la possibilité de le signer pour zéro euro. L’été prochain, il est clair que le Real Madrid passera à l’action mais pour l’heure, le choix de l’ancien attaquant de l’AS Monaco demeure secret. A la sortie de la cérémonie du Ballon d’Or, les médias espagnols présents sur le tapis rouge ont tenté d’en savoir plus. Lorsque le vice-capitaine du PSG est passé, El Chiringuito a demandé à Kylian Mbappé s’il allait signer au Real Madrid en 2024.

Kylian Mbappé, un immense sourire qui enflamme le Real

En toute logique, le buteur de l’Equipe de France n’a pas répondu, mais son immense sourire et son hochement de la tête en dit long et n’a pas manqué d’enflammer l’Espagne. Supporters du Real Madrid comme observateurs du club merengue sont désormais persuadés que Kylian Mbappé sera un joueur de la Casa Blanca lors du prochain mercato estival alors que ces derniers jours, la presse persiste et signe en affirmant que le Real Madrid veut frapper un immense coup double au mercato avec les signatures cumulées de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland. En attendant de savoir si cela est possible, il apparait désormais de plus en plus évident que l’avenir du natif de Paris va s’écrire au Real Madrid même si de son côté, le PSG continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de prolonger sa star. Et concernant l'international français, il n'en serait pas à sa dernière feinte s'il venait à snober encore une fois le géant espagnol dans les mois à venir, ce qui démontre qu'absolument tout demeure possible, quoi qu'en pense la presse de l'autre côté des Pyrénées.