Les trois pires joueurs du PSG sont dénoncés

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'heure est déjà au bilan pour le Paris SG, dans cette première partie de saison où les objectifs ont été en partie atteints, sans non plus faire des étincelles. Notamment les recrues offensives.

En tête de la Ligue 1 avec déjà une petite marge d’avance, qualifié pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions sans vraiment y briller, le Paris SG a fait le travail en cette première partie de saison. L’alchimie n’a clairement pas été trouvée par Luis Enrique, qui cherche la bonne carburation et peine mettre à trouver la juste place pour aligner Kylian Mbappé. Un comble alors que l’été a été utilisé par Luis Campos pour faire venir deux avant-centre prometteurs qui ont brillé au dernier mondial, Gonçalo Ramos et son étiquette de pépite portugaise, et Randal Kolo-Muani qui restait sur une saison dantesque avec Francfort.

Mais ces deux joueurs ont déçu et au moment de faire le bilan de la première partie de saison, le constat est sans appel. Le Parisien a ainsi fait la moyenne des notes données aux joueurs depuis le lancement de la saison, et les deux derniers sont le Portugais (4,78/10) et le Français (4,86). Un seul autre joueur ne parvient pas à accrocher la moyenne de 5/10, c’est Carlos Soler et ses entrées en jeu toujours timides (4,93). Un trio bien décevant alors que le passage en caisse a été coûteux cet été pour faire venir les deux buteurs.

La grosse déception reste Randal Kolo-Muani, l’ancien nantais n’arrivant pas à franchir un cap et montrant de grosses difficultés techniques et tactiques. « Pour l’instant, et il l’admet lui-même, sa vie au PSG est une déception. On ne retrouve pas le joueur technique et inarrêtable que Francfort a tant aimé la saison passée. Il faut dire qu’au PSG, numéro 9 est un poste ingrat et il faut, pour les offensifs parisiens, composer avec les miettes que laisse Kylian Mbappé », a notamment souligné le quotidien francilien, qui glisse une mauvaise note à l’international français. Des critiques qui doivent lui permettre de s’améliorer sinon il n’est pas certain que le Paris SG ait la patience d’attendre plusieurs saisons pour savoir si les 90 millions d’euros bonus compris ont été bien placés.