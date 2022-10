PSG : Kylian Mbappé à Liverpool, c'est déjà le scandale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'idée clairement affichée par l'entourage de Kylian Mbappé de partir du Paris Saint-Germain le plus rapidement possible a relancé les rumeurs sur le prochain club de l'attaquant français. Mais son image a pris un sale coup.

Personne ne peut contester l’incroyable talent Kylian Mbappé. Et même si le joueur de 23 ans traverse une petite période de doute avec le PSG, cela ne remet pas en cause ses qualités et le fait qu’il est désormais un des plus célèbres footballeur de la planète, constituant avec Erling Haaland l’un des deux joueurs susceptible de succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Seul problème pour l’ancien Monégasque, son image s’est singulièrement dégradée ces derniers mois, et pas seulement en raison de ses prestations sportives qui la saison passée ont été exceptionnelles. Tandis qu’en France, les critiques sont nombreuses à l’encontre de Kylian Mbappé accusé par certains d’avoir pris « une grosse tête » phénoménale et de s’être perdu en voulant gérer de nombreuses choses en dehors des terrains de football, cela commence aussi à souffler fort en Europe et notamment dans les pays où il y a encore quelques mois Mbappé était attendu comme le Messie.

A Madrid, Kylian Mbappé s'est fait quelques ennemis

Et les événements du début de semaine, lorsque l’on a appris que Kylian Mbappé voulait déjà forcer sa sortie du Paris Saint-Germain, quatre mois après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2025, ont mis en alerte l’Espagne et l’Angleterre. Bien évidemment, il n’est pas réellement surprenant que du côté de Madrid on tire à boulets rouges sur celui qui en mai dernier a déchiré l’offre de contrat tendue par Florentino Perez. Cette décision du joueur français du PSG a mis en furie tellement de supporters que l’annonce d’il y a quelques jours les a mis en extase. Et pour eux, Mbappé ne devra jamais porter le maillot des Merengue, même si Florentino Perez a déjà mis un bémol à ses critiques de juin dernier. Cependant, du côté de Liverpool, où le nom de Kylian Mbappé est également évoqué, un premier missile est tombé, et pas de n’importe qui.

Joueur légendaire du Liverpool FC, pour qui il a joué 223 matchs et gagné de nombreux trophées, Emile Heskey a clairement fait savoir aux dirigeants des Reds qu’ils ne devaient surtout pas recruter Kylian Mbappé. « C’est une évidence, n’importe que club aurait du mal à refuser un joueur comme Kylian Mbappé. Mais si vous venez de signer une prolongation de contrat et que quelques semaines plus tard vous faites déjà des histoires pour partir, pourquoi ne le referiez-vous pas si les choses ne vont pas bien dans votre prochain club ? (... ) En tant qu'entraîneur vous vous demandez : « Est-ce que je veux risquer cela dans cet environnement ? Je ne pense pas que Jürgen Klopp soit prêt à traiter un joueur différemment des autres dans son équipe. Kylian Mbappé un joueur de classe et il entrerait dans le onze de départ de n'importe quelle équipe, mais vous avez ces problèmes qui viennent avec lui », fait remarquer, lors d'un podcast avec Gambling.com, l’ancien attaquant de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre, qui craint que l'éventuelle signature de Kylian Mbappé en provenance du PSG fasse prendre un risque énorme aux Reds.