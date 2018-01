PSG : Lassana Diarra gratuit, c'est l'énorme affaire !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OM.

Si certains estiment que le Paris Saint-Germain risque une grosse désillusion en recrutant Lassana Diarra, lequel est libre depuis sa rupture à l'amiable d'Al Jazira, ce n'est pas du tut l'avis d'Eric di Meco. Pour l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, non seulement le milieu de terrain de 32 ans est une bonne opération, mais en plus Di Meco est persuadé que Lassana Diarra va vite devenir indispensable au PSG et ne sera pas qu'un remplaçant de luxe. Loin de là même.

« C'est du gagnant-gagnant. Le PSG a besoin d'un joueur à ce poste-là. Thiago Motta ne peut pas faire toute la saison et Rabiot ne veut pas jouer à ce poste-là. Même si, pour moi, il en a les capacités, tu peux le perdre rien qu'en l'obligeant à y jouer. Et puis, il manque à Paris quelqu'un au milieu; le bon Blaise Matuidi, ils le pleurent encore parce que quand on voit ce qu'il fait à la Juve... Là-bas, même Alessio Tacchinardi s'est demandé comment Paris avait pu le laisser partir. Souvenez-vous que quand Diarra arrive à l'OM, il n'a pas joué pendant 15 mois. Il a été très bon et en six mois, il est redevenu international. S'il ne se blesse pas juste avant l'Euro, c'est lui qui est titulaire devant la défense. (...) Je considère Diarra comme un très, très bon joueur. Alors, il a sa personnalité particulière. Mais sur une fin de carrière, quand tu as une opportunité comme ça, tu ne fais pas un peu le canard ? Je m'engage: s'il vient au PSG, dans deux mois, il est titulaire », annonce celui qui est désormais consultant sur RMC.