PSG : Kurzawa sur le départ, Paris a un plan au mercato

De retour sur les terrains début 2019 après une première partie de saison blanche, Layvin Kurzawa est un joueur plutôt apprécié par Thomas Tuchel.

Mais en fin de contrat en 2020, l’international français pourrait rapidement faire ses valises au mercato. Le plan d’Antero Henrique est clair : prolonger le bail de l’ancien monégasque afin de faire grimper sa valeur marchande… avant de le vendre. Et dès cet été, si possible. D’autant que selon les informations du média Euro-United, son potentiel successeur a déjà été identifié par la direction parisienne.

« Le PSG et Manchester United sont en contacts avec l’entourage d’Alex Sandro. Malgré la récente offre de prolongation pour Layvin Kurzawa, la volonté du club parisien est de vendre l’international français. Everton est venu aux renseignements cet hiver » a expliqué le média, toujours très bien informé. En cas de départ de Layvin Kurzawa et de venue d’Alex Sandro, le PSG ne perdrait certainement pas au change sportivement. Reste à voir si d’un point de vue financier, le deal est possible pour le champion de France, toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.