PSG : Kurzawa reste à Paris, cette piste s'écroule

Dans : PSG.

Leonardo espérait pouvoir finaliser le transfert de Layvin Kurzawa à Galatasaray, mais finalement l'affaire ne se fera pas et le défenseur restera au Paris Saint-Germain.

Décidé à réaliser quelques ventes avant de se remettre en ordre de bataille pour la deuxième partie du mercato, le PSG pensait pouvoir s’entendra rapidement avec Galatasaray au sujet de Leyvin Kurzawa. Tout semblait se mettre en place pour un départ du défenseur français de 28 ans, que les dirigeants parisiens avaient prolongé en 2020, un peu à la surprise générale. Lié avec le vice-champion de France jusqu’en 2024, l’ancien monégasque devait encore valider son départ vers le championnat de Turquie, mais l’optimisme était grand d’aboutir à un accord entre les différentes parties impliquées dans cette transaction. Cependant, selon RMC, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont tombés de haut ce lundi.

Kurzawa n'ira pas en Turquie, c'est la faute à l'Europe

En effet, alors que les négociations avançaient à un bon rythme, y compris ces derniers jours, le club turc aurait mis un stop brutal aux négociations. Les raisons de cette décision, qui n’avait pas été envisagée par le PSG, sont simples. Galatasaray dispute le deuxième tour préliminaire de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, et le match aller s’est mal passé puisque la formation stambouliote a pris un 1-5 en déplacement aux Pays-Bas. Face à cette situation, et même si la rencontre retour se jouera ce mercredi, la venue de Layvin Kurzawa n’est plus souhaitée et donc le latéral tricolore ne rejoindra pas la Turquie, d'autant qu'au même Galatasaray a embauché Patrick Van Aanholt, le défenseur néerlandais arrivé libre de Crystal Palace.