PSG : Kurzawa et Verratti titulaires, Riolo dit stop !

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi soir, le Paris Saint-Germain n’a laissé aucune chance aux Girondins de Bordeaux au Parc des Princes (6-2).

Dominateurs de bout en bout, les hommes d’Unai Emery ont éclaté la série d’invincibilité du club au scapulaire. Pour cette rencontre, Marco Verratti était titulaire au côté d’Adrien Rabiot au milieu de terrain. Mais à l’image de Layvin Kurzawa (remplaçant face aux Girondins), l’international italien ne parvient pas à convaincre Daniel Riolo, qui réclame un aller sans retour sur le banc des remplaçants pour l'Italien comme pour le Français.

« Verratti a joué en tong et a, comme toujours maintenant, été le moins bon. Berchiche doit prendre la place du pauvre Kurzawa. Et enfin, le trio de devant a régalé tout le monde. Je note enfin qu’Emery bosse sur plein de dossiers. Il fait tourner des joueurs, essaye des systèmes. Son PSG est un labo. Il ne lui reste plus qu’à trancher pour l’arrière gauche et faire goûter du banc à Verratti et ça sera parfait » a expliqué le polémiste de RMC sur son blog, convaincu que ce PSG déjà presque irrésistible serait encore plus injouable avec Berchiche titulaire à la place de Kurzawa et Giovani Lo Celso au milieu de terrain afin de reléguer le natif de Pescara sur le banc… Chacun se fera son avis sur cette question qui fait débat depuis plusieurs semaines maintenant dans la capitale.