PSG : Donnarumma plus fort qu’Areola, il demande à voir

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Parmi les projets de Leonardo pour renforcer l’équipe pour la saison à venir, le nouveau directeur sportif pense très fort à Gianluigi Donnarumma.

Le jeune gardien italien lui a tapé dans l’œil lors de son passage en Lombardie, et le dirigeant brésilien estime qu’il pourrait progresser et devenir un des meilleurs au monde à son poste en disputant régulièrement la Ligue des Champions. Un projet qui a du sens, à l’heure où Alphonse Areola est parti pour débuter la saison dans la peau d’un titulaire, mais ne fait pas forcément l’unanimité. C’est pourquoi Leonardo a proposé un échange de gardien avec le Milan AC, tout en rajoutant 20 ME. Une offre qui n’a pas acceptée par le club lombard. Et pourtant, selon L’Equipe, il n’est pas certain que le PSG y aurait été gagnant, le niveau réel de Donnarumma étant visiblement remis en cause.

« Une autre solution est évoquée pour tenter de réaliser l'opération : inclure Areola dans l'affaire pour faire baisser le prix de Donnarumma. On peut s'interroger sur l'intérêt du champion du monde 2018 à rejoindre une équipe lombarde sur le déclin et qui, à ce jour, est suspendue de toute compétition européenne. Enfin, il est loin d'être évident que l'Italien soit meilleur que le Français. Leonardo va-t-il mener cette piste jusqu'au bout ? D'autant que Donnarumma ne serait pas forcément très emballé à l'idée de venir en France selon les médias italiens », a livré Arnaud Hermant, pour qui cette arrivée de Donnarumma demeure tout de même très compliquée à boucler.