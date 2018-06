PSG : Krychowiak revient en force, Paris le calme direct

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Amené par l’entraîneur Unai Emery, qui avait convaincu le Paris Saint-Germain de miser 30 M€, Grzegorz Krychowiak (28 ans) n’a jamais réussi à s’imposer. D’où son prêt à West Bromwich Albion cette saison.

Mais à la reprise, le milieu défensif sera de retour dans la capitale. Et cette fois, la situation sera peut-être différente. En effet, l’ancien Rémois sait que le technicien espagnol n’a pas été conservé. Du coup, le joueur lié au PSG jusqu’en 2021 compte bien retenter sa chance et s’imposer dans le groupe du nouveau coach Thomas Tuchel.

« Je retourne à Paris et je vais me battre pour avoir ma place dans l’équipe, annonçait l’international polonais la semaine dernière à Polsatsport.pl. Maintenant le plus important pour moi est de jouer la Coupe du monde et de préparer mon retour au PSG. C’est mon objectif. Cette saison infructueuse en France est derrière moi. Je vais me battre pour avoir une place de titulaire. »

Séville toujours fan de Krychowiak

Sauf que la direction parisienne n’est pas sur la même longueur d’onde. De son côté, le club francilien a prévu de pousser Krychowiak vers la sortie. L’objectif étant de récolter entre 10 et 15 M€, une somme non négligeable pour respecter le fair-play financier. Cela tombe bien, le FC Séville, qui semble anticiper un départ de Steven N’Zonzi, voudrait récupérer son ancien pilier, affirme Estadio Deportivo. L’occasion rêvée pour le PSG.