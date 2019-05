PSG : Kimpembe s'endort, Paris lui trouve un concurrent à 25 ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Excellent la saison dernière, Presnel Kimpembe est méconnaissable depuis son retour de la Coupe du monde.

Carrément inquiétant ces dernières semaines, l’international tricolore devrait voir débarquer de la concurrence lors du prochain mercato, histoire de le réveiller. Et alors que l’avenir de joueurs comme Thiago Silva ou Thilo Kehrer semble incertain, le Paris Saint-Germain étudie actuellement la possibilité de recruter Evan N’Dicka, un jeune défenseur central français de 19 ans faisant les beaux jours de l'Eintracht Francfort, demi-finaliste de l’Europa League et 4e de Bundesliga.

Joueur très grand et relativement costaud (1m90), Evan N’Dicka a un profil assez rare que ne possède pas vraiment le Paris Saint-Germain dans son effectif. C’est précisément pour cela que le directeur sportif Antero Henrique a craqué pour lui, à en croire les informations de France Football. Reste que pour recruter l’ancien défenseur de l’AJ Auxerre, le Paris Saint-Germain sera contraint de débourser une somme avoisinant 25 ME. Une belle plus-value se profile donc pour l'Eintracht Francfort, qui a recruté N’Dicka pour la modique somme de 5 ME il y a un an. Reste à voir si ce recrutement sera validé par Thomas Tuchel, souvent en désaccord avec son directeur sportif sur le thème du mercato.