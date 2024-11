Luis Enrique traité « ‍d’imposteur ‍», le PSG est officiellement nul

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quelques jours après la copie insipide rendue par le PSG à Munich en Ligue des champions, l'équipe de Luis Enrique a été aussi médiocre contre Nantes, mais a pris un point. L'entraîneur espagnol rend tout le monde fou.

A la veille de la réception du FC Nantes au Parc des Princes, Luis Enrique avait confié très sérieusement qu'il avait apprécié ce qu'il avait vu de son équipe mercredi contre le Bayern. Alors, on imagine que la version Ligue 1 vue ce samedi soir contre l'avant-dernier du championnat aura comblé d'aise l'Espagnol, même si une caméra de DAZN l'a surpris, donnant de rage un coup de pied dans une bouteille au coup de sifflet final. Luis Enrique connaît trop bien le football pour ne pas savoir que Nasser Al-Khelaifi a beau lui cirer les pompes, le président qatari du PSG n'aura aucun scrupule à le virer. Car même s'il pratique l'optimisme béat, NAK doit bien voir que de plus en plus de sièges sont vides au Parc, que les supporters sifflent leur équipe et que sur les réseaux sociaux les fans sont furieux contre leur entraîneur. Et pas que les supporters.

Luis Enrique l imposture — GillesFavard (@GillesFavard) November 30, 2024

En réaction au 1-1 contre Nantes, avec un record de passes qui cachent la misère et une possession dantesque (84%), les remarques assassines sont tombées contre Luis Enrique. Et c'est le célèbre Spectre, Gilles Favard qui a tiré le premier en qualifiant Luis Enrique « d’imposteur ». L'Espagnol vient d'ailleurs de se rapprocher d'un record ce soir sur le banc du PSG. « Luis Enrique n'a remporté que 63% de ses matchs sur le banc avec le PSG en compétition officielle (45/71) soit le plus faible ratio de victoires pour un entraineur parisien depuis Antoine Kombouaré en 2011 (46%) », fait remarquer le compte @Statsdefoot.

Score mauvais. Prestation nulle. Heureusement que le projet va bien… le psg de luis Enrique avance … le

Projet rien que le projet … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 30, 2024

En des termes plus mesurés, Elton Mokolo a lui aussi dit tout le mal qu'il pensait de cette version du Paris Saint-Germain : « Ce match plein de suffisance avec des pseudos-cadres qui pensent avoir le match acquis parce que ça joue au PSG ne doit pas rester sans conséquence. Si c’est ça la route que doit prendre le PSG de Luis Enrique c’est inquiétant. Et faut arrêter de jouer la carte du relativisme. » Bien entendu, il fallait que Daniel Riolo mette le coup final à Luis Enrique : « Score mauvais. Prestation nulle. Heureusement que le projet va bien… le PSG de luis Enrique avance … le Projet rien que le projet »