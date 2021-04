PSG : Keylor Navas prolonge jusqu'en 2024 !

Dans : PSG.

Considéré comme l'un des meilleurs renforts du Paris Saint-Germain depuis la venue du Qatar, Keylor Navas a prolongé jusqu'en 2024 avec le club de la capitale.

Chouchou des supporters du PSG, et auteur de matchs héroïques, notamment en Ligue des champions, Keylor Navas a prolongé d’une saison son contrat avec le Paris Saint-Germain a annoncé Paris à 48 heures du match aller des demi-finales de la Ligue des champions face à Manchester City au Parc des Princes. Âgé de 34 ans, le gardien de but costaricien avait signé au Paris SG en provenance du Real Madrid le 2 septembre 2019 pour 15ME. Une excellente opération quand on compare cet investissement au nombre de matchs que Keylor Navas a fait gagner au PSG. Récemment, face au FC Barcelone, il avait livré un match dantesque lors de la rencontre retour, alors que Kylian Mbappé et ses coéquipiers étaient sérieusement secoués, Navas stoppant même un penalty de Lionel Messi.

Pour le PSG, il y a évidemment de quoi se réjouir. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Keylor Navas pour une saison supplémentaire. Âgé de 34 ans, le gardien de but est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Arrivé au club en septembre 2019, le portier international costaricien (92 sélections), quart de finaliste de la Coupe du Monde 2014 avec son équipe nationale, s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du Paris Saint-Germain. Ses performances ont notamment contribué à accroître la compétitivité européenne du club, ces deux dernières saisons », rappelle le club de la capitale dans un communiqué.