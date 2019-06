PSG : Keylor Navas écarté, Leonardo impose son choix dans les buts

Dans : PSG, Mercato.

Si Thomas Tuchel a annoncé la fin de l’alternance des gardiens, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ignore encore qui sera le numéro 1 la saison prochaine.

Il ne s’agira pas de Gianluigi Buffon, lequel a refusé de prolonger son contrat qui expire dans quelques jours. Tout se jouerait donc entre Alphonse Areola et Kevin Trapp, de retour suite à son prêt à Francfort. A moins que le PSG ne décide de recruter une pointure. C’est effectivement la tendance qui se dessine. Ce n’est sûrement pas un hasard si des noms de gardien sont cités du côté de Paris.

On a notamment parlé de Keylor Navas (32 ans), que le Real Madrid tente de pousser vers la sortie. Mais d’après le quotidien As, le Costaricien ne rebondira pas chez le champion de France. Tout d’abord, ses prétentions salariales (7 M€ par an) sont jugées excessives. Et le changement de directeur sportif ne joue pas en sa faveur, Leonardo ayant une préférence pour le portier italien du Milan AC Gianluigi Donnarumma (20 ans), dont le nom revient de plus en plus dans les rumeurs parisiennes…