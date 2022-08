PSG : Keylor Navas défie le Pigeon Saint-Germain

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé comme proche de Naples, Keylor Navas n'a pas l'intention de quitter le PSG aussi facilement que les dirigeants parisiens le souhaitent. Le concurrent de Gianluigi Donnarumma est très gourmand.

Christophe Galtier a officiellement fait du gardien de but italien le titulaire indiscutable cette saison au Paris Saint-Germain, faisant un choix que Mauricio Pochettino n’avait pas osé faire la saison passée, Keylor Navas est à un tournant de sa carrière. Lié encore deux ans avec le club de la capitale, qu’il avait rejoint en 2019 pour 15 millions d’euros, le portier costaricien n’a pas l’intention de passer deux ans sur le banc parisien en attendant qu’il arrive quelque chose à Gianluigi Donnarumma. C’est pour cela qu’il a accepté de discuter avec Aurelio de Laurentiis, le patron de Naples voulant faire de Keylor Navas son gardien de but numéro 1. Entre le club italien et le portier de 35 ans, les choses ont bien avancé. Au point même qu’à trois jours de la fin du mercato, un accord aurait été trouvé. Mais rien ne dit cependant que cela va se concrétiser, car Navas a une drôle d’exigence vis-à-vis du PSG.

Navas veut du cash, le PSG refuse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Même si son cas est désormais dissocié de celui de Fabian Ruiz, attendu ce lundi à Paris, Keylor Navas souhaite que le PSG soit généreux avec lui. Alors que l’ancien gardien de but du Real Madrid a négocié les termes d’un contrat de deux ans avec un salaire de 4 millions d’euros par an avec le club actuellement en tête de la Serie A, il aurait clairement averti Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos qu’il ne souhaitait pas partir sans un petit cadeau. En effet, la Gazzetta dello Sport explique que Navas a tout simplement demandé une prime de départ alors qu’il était lié jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Cette demande a été celle de trop pour les dirigeants des champions de France, et un refus ferme aurait été opposé au suppléant de Donnarumma. Le dossier est donc désormais à l’arrêt en attendant de savoir qui du PSG ou de Navas va céder.