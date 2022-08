PSG : Adieu Navas, il retrouve son numéro 1 à Naples

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Officiellement absent sur blessure, Keylor Navas ne rejouera plus sous le maillot du Paris Saint-Germain. Les champions de France finalisent en ce moment son départ Naples où le Costaricien sera le vrai numéro 1.

Trois ans après avoir rejoint le PSG en provenance du Real Madrid pour 15 millions d’euros, et à deux ans de la fin de son engagement avec les champions de France, Keylor Navas s’apprête à quitter la Ligue 1. Si la saison passée, le gardien de but de 35 ans a accepté sans broncher la concurrence avec Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino ayant décidé de ne rien décider, l’annonce par Christophe Galtier que le portier italien était désormais le seul numéro 1 a mis un énorme coup de massue sur la tête de Navas. Et si dans un premier temps, le gardien de but du PSG et du Costa Rica a envisagé d’accepter cette situation en empochant son copieux salaire parisien, finalement il a décidé de se lancer un nouveau et probablement dernier challenge en Europe. Et cela sera dans le pays qui a vu naître son concurrent au Paris Saint-Germain, l’Italie. Sauf retournement de situation, Keylor Navas va en effet rejoindre Naples et la Serie A.

Navas titulaire à Naples, il est décidé à quitter le PSG

Depuis deux jours cet hypothèse d’un prêt de Keylor Navas au Napoli, avec une prise en charge d’une partie de son salaire par le PSG, était largement évoquée, tout semble s’accélérer. La Repubblica annonce ce mardi qu’Aurelio de Laurentiis est « au travail » dans le dossier Navas, et que l’accord avec Paris devrait rapidement être finalisé, la place de gardien de but titulaire ayant même déjà été promise au gardien de but costaricien. Plusieurs médias italiens confirment l’imminence d’un accord entre Paris et Naples, sans toutefois dire si Fabian Ruiz, convoité par Luis Campos et Christophe Galtier, était impliqué dans cette opération. Du côté de Keylor Navas, absent lors du déplacement du PSG à Lille officiellement pour un souci musculaire, les choses devraient aller mieux dès qu'il mettra les pieds dans l'avion qui l'emmènera vers la capitale de la Campanie et le Diego Armando Maradona Stadium.