PSG : Kevin Trapp en a assez, il veut quitter Paris !

Comme chaque été, la situation des gardiens de but est assez floue au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le club francilien a fait d’Alphonse Areola son numéro un, mais il se murmure que si une bonne opportunité se présente, Leonardo pourrait tenter de recruter un joueur d’un calibre supérieur. En attendant, un joueur est promis au banc s’il venait à rester : Kevin Trapp. Et l’international allemand aurait signifié à ses dirigeants qu’il souhaitait faire ses valises et être transféré au mercato.

Pour aller où ? Francfort tient la corde mais selon Le Parisien, les négociations bloquent… pour l’instant. « Trapp et l'Eintracht ne sont toujours pas sur la même ligne. D'autre part, le club de Bundesliga n'est pas prêt à débourser 10 millions d'euros pour le portier de 28 ans auquel il ne reste qu'une année de contrat » indique le média, alors que la porte du FC Porto s’est refermée cette semaine pour Kevin Trapp, dont la situation inconfortable devrait s’éterniser au mercato estival. Malheureusement pour lui… et pour le Paris Saint-Germain.