PSG : Kehrer pour 37ME au PSG, non Paris ne se fait pas rouler !

A la surprise générale, le club de Schalke 04 a annoncé dimanche midi le départ de Thilo Kehrer, son jeune défenseur, au Paris Saint-Germain pour un montant de 37ME. Méconnu en France, Kehrer est pourtant considéré comme une des valeurs montantes du football allemand. Et lorsqu'il est interrogé sur le cas du futur défenseur du PSG, Valérien Ismaël estime que les dirigeants du Paris SG ne se sont pas trompés.

« Est-ce qu’il vaut 37ME ? C'est difficile de le dire. Et puis il arrivait en fin de contrat dans un an. Mais c'est un joueur d'avenir, un très jeune joueur. On se rappelle l'année dernière que le Paris Saint-Germain avait acheté Mbappé pour 180 millions d'euros. Tout le monde se disait 'Oh mon Dieu', et on se rend compte un an après que Mbappé est champion du monde. Et s'il devait être revendu, on attendrait peut-être le double de la somme. Le Paris Saint-Germain a déjà fait de bons transferts tournés vers l'avenir et c'est de nouveau la possibilité, avec un joueur comme Kehrer, d'assurer le futur. Il ne faut surtout pas l'oublier », prévient l'ancien joueur, désormais entraîneur en Grèce et qui connaît très bien le foot allemand.