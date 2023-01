PSG : Kari prêté avec option d'achat, scandale à Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG souhaite encore se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver. Un départ n'est pas à écarter dans la capitale avec le dossier Ayman Kari.

Depuis l'arrivée de QSI au PSG en 2011, il est bien difficile pour un jeune de se faire une place dans le nouveau projet du club. Si la tendance essaie d'être inversée depuis quelques mois, ce n'est pas encore ça pour certains. Ayman Kari, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du centre de formation du PSG, est en instance de départ. Pourtant, le milieu de terrain de 18 ans avait signé il y a quelques mois une prolongation de contrat jusqu'en 2025 tout en refusant de signer au Bayern Munich. Selon les informations de L'Equipe, Kari serait en effet tout proche de rejoindre le FC Lorient.

Kari bientôt vendu, le PSG a fait son choix

🚨 | Le PSG négocie avec Lorient pour Ayman Kari pour un prêt AVEC option d’achat 🤦



📲 L’Équipe pic.twitter.com/PchfRKRn0G — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 30, 2023

Mais alors que l'on pensait que cette arrivée se ferait sans option d'achat, les deux clubs négocient actuellement pour une vente future du crack du PSG. De quoi en surprendre pas mal parmi les supporters du club de la capitale, qui ne comprennent pas pourquoi Paris ouvre la porte à une vente de Kari alors que le club l'a récemment prolongé et lui a promis plus de temps de jeu dans son projet. Aucun accord n'a encore été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Lorient mais les champions de France, sans doute dans un souci de faire face aux contraintes du fair-play financier, sont ouverts à l'idée de sacrifier un nouveau jeune. Reste à connaitre le montant de l'option d'achat si un deal été ficelé. Les prochaines heures seront encore chaudes dans la capitale, alors que deux joueurs pourraient aussi débarquer. Milan Skriniar (Inter) et un élément offensif sont souhaités. Selon Le Parisien, ce ne sera pas Malcom. Le Zenith voulait un prêt avec option d'achat obligatoire. Foot Mercato et L'Equipe indiquent eux que le PSG a pris contact avec les représentants de Johan Bakayoko (PSV) et qu'une offre sera bientôt envoyée au club néerlandais.