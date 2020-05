PSG : « Justice for George », Kylian Mbappé entre en campagne

Dans : PSG.

Comme des millions de personnes, Kylian Mbappé a rejoint le mouvement « Justice for George » après la mort d'un citoyen américain, victime d'un policier à Minneapolis.

Décédé après une interpellation violente de la police de Minneapolis, George Floyd, un Afro-Américain âgé de 46 ans, est malheureusement devenu le symbole d’un vaste mouvement aux Etats-Unis, et désormais sur toute la planète. La mort brutale de cet homme, filmée par un témoin, a provoqué des émeutes dans la ville du Minnesota, mais également dans d’autres états américains. Et le hashtag #JusticeForGeorge a rapidement envahi internet, l’interpellation de Derek Chauvin, le policier coupable de ces faits, n’ayant pas été suffisante pour calmer la colère de la population noire qui se sent toujours victime d’un racisme latent de l’autre côté de l’Atlantique.

Le monde sportif s’est vite joint au mouvement, et ce samedi Kylian Mbappé a lui aussi relayé ce hashtag #JusticeForGeorge, montrant ainsi sa détermination. Le joueur du Paris Saint-Germain faisant également tourner sur les réseaux sociaux le message réalisée par son équipementier, Nike, qui estime que les Etats-Unis ne peuvent plus faire l'économie d'une rapide prise de conscience face au racisme de moins en moins larvé d'une partie de la population.