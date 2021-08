PSG : Javier Pastore entretient cette folle rumeur

Dans : PSG.

Première grande star du PSG sous l’ère QSI, Javier Pastore est revenu dans les colonnes de So Foot sur son aventure particulière à Paris.

Malgré des statistiques décevantes, Javier Pastore a conquis le cœur des supporters du Paris Saint-Germain. Joueur à la technique soyeuse et au toucher de balle incomparable, l’Argentin a fait lever les foules au Parc des Princes. Dans une interview accordée à So Foot, le milieu offensif de l’AS Roma a évoqué ses vieux souvenirs au PSG. Et au détour d’une question, Javier Pastore a ouvert la porte à un retour dans la capitale française, même si Leonardo ne semble pas très fan des come-back puisque le directeur sportif du Paris SG a récemment fermé la porte à un certain Zlatan Ibrahimovic.

Pastore rend hommage aux supporters du PSG

« L'amour que m’ont donné les supporters au stade ou dans la rue, c’est quelque chose d’exceptionnel. L’amour est né dès mon arrivée en 2011, et peut-être qu’après ma venue, c’était plus facile pour d’autres joueurs de rejoindre le club. Un retour à Paris ? Je ne sais pas... Quand je suis parti du club, les dirigeants m’avaient proposé cinq ans de contrat et ils voulaient que je finisse ma carrière au PSG. J’étais très fier de leur volonté de me voir rester, mais je voulais jouer davantage à ce moment-là car la concurrence était trop forte. Il y avait Neymar, Mbappé, Di María, Cavani... et je savais que mon temps de jeu et les chances de jouer n’étaient pas les mêmes que les années précédentes. Retourner dans un tel club serait forcément beau... Je vais essayer de rêver ce soir pour voir ce qui se passe ensuite ! » a indiqué Javier Pastore, dont le retour ferait logiquement beaucoup de bruit. Reste que sportivement, l’Argentin n’a pas affiché ces dernières années une régularité susceptible de faire de lui un futur joueur du Paris SG…