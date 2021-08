PSG : Ibrahimovic refoulé à cause de Neymar ?

Dans : PSG.

Avant de prolonger son contrat en faveur de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a tenté de revenir au Paris Saint-Germain au mercato.

Du haut de ses 40 ans, Zlatan Ibrahimovic a proposé au PSG, par l’intermédiaire de son agent Mino Raiola, de revenir dans la capitale française. L’information lâchée mardi par Le Parisien a fait l’effet d’une bombe, tant personne ne s’attendait à de telles révélations. L’idée de faire revenir Zlatan Ibrahimovic à un poste où Mauro Icardi déçoit et tandis que Moise Kean n’a toujours pas fait l’objet d’un accord entre le PSG et Everton était tentante. Mais finalement, Leonardo a refusé les approches de Mino Raiola. Selon les informations relayées par The Sun, le directeur sportif du Paris SG a redouté une guerre d’egos trop importante dans le vestiaire en cas de retour de Zlatan Ibrahimovic.

Il faut dire que durant son passage à Paris entre 2012 et 2016 (156 matchs en 180 matchs), Zlatan Ibrahimovic était l’indiscutable taulier d’un vestiaire qui ne comptait pas encore Neymar, Kylian Mbappé ou encore Keylor Navas et Sergio Ramos. C’est dans un contexte bien différent que le Suédois, qui a depuis évolué à Los Angeles, à Manchester United et maintenant à l’AC Milan, serait revenu. Le média britannique dévoile que le PSG craignait principalement la relation entre Zlatan Ibrahimovic et Neymar, le Suédois ayant un sens particulièrement accru du professionnalisme quand le Brésilien a parfois tendance à se laisser vivre. Les deux hommes étaient incompatibles selon la direction du PSG, raison pour laquelle le retour de Zlatan Ibrahimovic a été écarté par Leonardo et Mauricio Pochettino. Sportivement, celui qui fait le bonheur de l’AC Milan depuis 2020 aurait pourtant été bénéfique. Car en pointe, le PSG n’a jamais remplacé le Suédois. Icardi a fait illusion une demi-saison mais depuis, l’ex-capitaine de l’Inter Milan est un vrai fantôme. Tout ce que n’a jamais été l’imposant Zlatan…