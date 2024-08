PSG ‍: Jadon Sancho à Paris, il descend de l'Eurostar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Jadon Sancho étant sur le départ de Manchester United, le Paris Saint-Germain est cité comme le point de chute le plus probable de l'attaquant anglais. Mais tout pourrait avoir changé ces dernières heures.

A dix jours de la fin du mercato d'été, le PSG paraît ne plus réellement vouloir compenser le départ de Kylian Mbappé, et cela même si Gonçalo Ramos, qui était le choix numéro 1 de Luis Enrique, est absent pour plusieurs mois suite à sa blessure contre Le Havre. La piste Lookman n'ayant jamais été confirmée par une offre parisienne à l'Atalanta, c'est désormais vers Jadon Sancho que les regards se tournent. L'attaquant anglais, revenu à Manchester United après son prêt au Borussia Dortmund, n'est pas dans les petits papiers d'Erik ten Hag, et son départ est largement envisagé du côté d'Old Trafford.

Le PSG et Jadon Sancho, dossier à l'arrêt

Mais là encore, le Paris Saint-Germain ne semble pas être pressé de faire une offre aux Mancuniens et le temps qui passe ne fait pas l'affaire des Red Devils qui aimeraient se soulager du salaire de Jadon Sancho. Absent lors du premier match de la saison de Premier League, officiellement pour un souci aux oreilles, il se pourrait cependant que l'attaquant international anglais continue sa route en Premier League et pas en Ligue 1, mais pas à Manchester. Car si le dossier Sancho peut éventuellement être lié à celui d'Ugarte, un cador anglais est en passe de faire une offre pour le joueur de 24 ans et le PSG n'aurait alors aucune chance.

Le média spécialisé The Athletic révèle que du côté de Manchester United on s'attend à ce que Chelsea vienne très rapidement s'inviter dans le dossier Jadon Sancho pour qui il est demandé 47 millions d'euros. Pour l'instant, les Blues n'ont pas fait de proposition au club dirigé par Jim Ratcliffe, mais le sentiment général du côté d'Old Trafford est que cela ne devrait pas tarder, Chelsea ayant besoin de se renforcer et on le sait, le club londonien ne lésine pas à la dépense et a les moyens de s'offrir et de payer le salaire d'un joueur comme Jadon Sancho. Si le PSG veut réellement l'attaquant anglais, alors il va falloir vite le prouver.