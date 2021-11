Kheira Hamraoui, des photos accablantes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Agressée violemment il y a presque deux semaines, Kheira Hamraoui a demandé à son avocat de présenter les séquelles de cette mystérieuse attaque dont elle a été la victime.

L’équipe féminine du Paris Saint-Germain jouera ce jeudi son match retour de Ligue des champions face au Real Madrid une semaine après avoir gagné 4-0 face à la formation espagnole au Parc des Princes. Mais depuis ce triomphe, c’est un véritable ouragan qui s’est abattu sur la formation parisienne, même si l’agression de Kheira Hamraoui remonte avant cette date. C’est en effet le 4 novembre dernier qu’au retour d’une soirée organisée par le PSG la milieu de terrain du Paris SG et de l’équipe de France a été extraite d’une voiture et frappée au sol par deux hommes masqués. Dans un premier temps, les enquêteurs ont pensé à une rivalité sportive, et Aminata Diallo a été placée 36 heures en garde à vue avant d’être totalement mise hors de cause. La police travaille désormais sur un éventuel dossier d’ordre privé, et c’est dans ce cadre que le nom d’Eric Abidal est sorti.

La joueuse du PSG a désormais une protection rapprochée

Evidemment absent pour le déplacement à Madrid, Kheira Hamraoui se remet doucement du choc psychologique, mais également physique de cette agression sauvage. Invité de BFM, Me Saïd Harir avait présenté les terribles photos des séquelles de l’agression sur la joueuse du Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, si Kheira Hamraoui a repris l’entraînement individuel, l’internationale tricolore a droit à un suivi psychologique, mais également une protection rapprochée, la violence de l’agression ayant prouvé qu’elle avait eu affaire à des gens déterminés et très organisés. Du côté du police et de la justice, on souhaite désormais travailler dans la discrétion, le grand déballage ayant suivi l'annonce de l'agression dont Kheira Hamaroui avait été victime n'étant pas fait pour aider l'enquête.