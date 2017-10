PSG : Ivre, il a essayé d'agresser Mbappé, il regardera le foot à la télé pendant 4 ans

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le 12 septembre dernier, en plein match de Ligue des champions entre le Celtic et le PSG, un supporter du club écossais était entré sur la pelouse de Celtic Park et s'était précipité vers Kylian Mbappé avec des intentions belliqueuses. Heureusement, l'agresseur avait été rapidement stoppé par les stadiers et expulsé manu militari. Mais, l'affaire ne s'est pas arrêtée là pour cet jeune garçon de 21 ans.

En effet, ce mercredi il était convoqué devant un tribunal de Glasgow afin de répondre de ses actes. Et la justice écossaise l'a condamné à 160 heures de travail général et à une interdiction de stade dans l'ensemble du Royaume-Uni pour les quatre années qui viennent. John Hatton, c'est son nom, avait plaidé coupable, reconnaissant avoir eu un comportement stupide notamment provoqué par une consommation élevée d'alcool depuis 11h du matin. Son avocat a indiqué que depuis cet incident, le jeune homme faisait l'objet de menaces de mort et qu'il était banni de Celtic Park à vie, le Celtic ayant vite décidé de le sanctionner.