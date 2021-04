PSG : Intérêt confirmé, Paris est fan de Lingard !

Dans : PSG.

Catalogué comme un énorme flop à Manchester United, Jesse Lingard réalise une saison de premier choix en prêt à West Ham.

Avec 9 buts et 4 passes décisives au compteur, le meneur de jeu des Hammers est en train de mettre tout le monde d’accord. Du haut de ses 28 ans, Jesse Lingard est parvenu à renverser la vapeur et à s’imposer de nouveau comme un très bon joueur de la Premier League. A en croire les informations obtenues par ESPN, les performances de Jesse Lingard ne sont pas passées inaperçues en Europe et plusieurs clubs surveillent attentivement sa situation dans l’optique du prochain mercato estival. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui a de grandes chances de perdre Julian Draxler à l’issue de la saison et qui est en quête d’un milieu offensif afin de compenser numériquement le départ de l’Allemand.

Le profil de Jesse Lingard plaît à Mauricio Pochettino, qui a soumis le nom de l’Anglais à son directeur sportif Leonardo. L’homme fort du PSG aura néanmoins fort à faire pour rafler la mise dans le dossier de Jesse Lingard, toujours sous contrat à Manchester United. Et pour cause, il faudra voir ce que les Reds Devils décident avec leur joueur mais surtout, il faudra composer avec une concurrence redoutable. En plus du Paris SG, deux cadors européens, futurs participants à la SuperLigue européenne, sont sur les rangs. Il s’agit de l’Inter Milan, probable prochain champion d’Italie et du Real Madrid, dont la volonté des dirigeants et de Zinedine Zidane est de régénérer le milieu de terrain. Jesse Lingard, joueur efficace et polyvalent, aussi bien capable d’évoluer dans un milieu à trois que sur un côté dans une attaque à trois, coche beaucoup de cases. Reste à savoir quel sera son prix, alors que sa valeur marchande a augmenté cette saison mais que son bail à Manchester United expire en juin 2022.