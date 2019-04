PSG : Insulté et menacé, Rothen porte plainte contre Evra !

Dans : PSG, Foot Europeen, Info.

Insulté et menacé par Patrice Evra après la victoire de Manchester United sur le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Jérôme Rothen contre-attaque. Sur l’antenne de RMC Sport mardi soir, le consultant, qui a joué avec Patrice Evra à Monaco et en Equipe de France, a annoncé qu’il avait, avec son avocat, porté plainte contre l’ancien footballeur de West Ham.

« J’ai lu lundi que le parquet de Paris avait ouvert une enquête concernant Patrice Evra. Moi, j’avais décidé aussi, mais bien avant, avec mon avocat, de porter plainte. Elle est partie, elle arrive. C’est en cours. C’est pour menaces et insultes. Ce qu’il a fait est inadmissible. On verra. La justice décidera. Ça a été une honte pour moi. Ce que j’ai subi derrière, c’est incroyable. Ma famille aussi, parce qu’elle est touchée. Les deux vidéos m’ont fait beaucoup de mal » a expliqué un Jérôme Rothen visiblement atteint par cette polémique, et qui ne compte donc pas en rester là.