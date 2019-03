PSG : Indésirable à Paris, il ne regrette pas son départ au mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Plutôt apprécié par Unai Emery qui en avait fait un titulaire en fin de saison dernière, Giovani Lo Celso n’entrait pas dans les plans de Thomas Tuchel. Le coach allemand avait d’ailleurs validé son départ en prêt avec option d’achat pour le Bétis Séville l’été dernier, et il est désormais certain que le club andalou va payer 25 ME pour obtenir le renfort définitif de l’international argentin. Interrogé par France Football, ce dernier est d’ailleurs revenu sur son départ du PSG. Et il ne regrette pas une seule seconde d’avoir fait ses valises…

« Mon départ du PSG ? C’est une décision que nous avons prise en commun, car nous pensions que c’était la meilleure chose pour tout le monde. J’avais plusieurs options et j’ai choisi le Betis car c’est un club avec une histoire, dans une ville qui vit le football intensément, avec une idée de jeu qui me plaisait » a confié Giovani Lo Celso, qui est néanmoins toujours très attentif à l’actualité du PSG. « J’essaie de voir leurs matches, ou tout du moins de suivre leurs résultats. J’ai de très bons potes là-bas et j’aime savoir comment ça se passe pour eux. Ce qui s’est passé face à Manchester United m’a rendu très triste. Je sais à quel point c’est dur de vivre ça. Le football te donne parfois et te reprend d’autres fois. C’est un coup dur. Mais c’est un grand club, ils doivent tourner la page et se relever » a expliqué celui qui était présent dans le groupe parisien lors de la remontada face à Barcelone il y a un an. Et qui n’envie pas ceux qui ont subi une seconde humiliation européenne.