PSG : Incroyable, Hoeness s’aplatit devant un joueur du PSG

Eternel critiqueur du Paris Saint-Germain, Uli Hoeness a poussé le bouchon trop loin dernièrement, et il s’en est au moins rendu compte.

Dans sa haine du club francilien, le président du Bayern Munich était lourdement tombé sur un Juan Bernat qui n’avait rien demandé. Le dirigeant allemand se félicitait de l’avoir vendu, et l’accusait d’être le seul responsable de l’élimination du Bayern Munich en Ligue des Champions la saison dernière. Le joueur et l’agent du latéral gauche avaient regretté cette attaque venue de nulle part, sans y répondre directement. De son côté, Hoeness avait pris cher, y compris dans la presse de son pays, pour son ingratitude envers un joueur resté plusieurs années et qui avait toujours tout donné pour son club. Plusieurs semaines après les faits, le président du Bayern a tenu à s’excuser.

« J’aimerais refaire cette conférence de presse afin d’éviter tout cela. Le moindre mot que je vais dire va se retourner contre moi. Mais je suis vraiment désolé d’avoir insulté Juan Bernat. Je ne le ferai plus jamais c’est certain. Les critiques des médias après cette déclaration étaient totalement justifiées », a reconnu Uli Hoeness, dont les dérapages verbaux sont bien plus fréquents que les excuses publiques.