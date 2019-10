PSG : Impliqué dans la saga Neymar, il se rebiffe

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone, qui avait concentré ses efforts sur la signature d’Antoine Griezmann cet été, a presque été surpris de voir la possibilité d’acheter Neymar s’offrir à lui.

Ceci était surtout lié à la volonté du Brésilien de changer d’air et de revenir au Barça, qui n’avait clairement pas prévu cela. Résultat, financièrement, le club catalan n’a jamais eu les moyens financiers de faire craquer le PSG, qui était ouvert à un départ s’il y trouvait son compte. Pour tenter de joindre les deux bouts, le champion d’Espagne a proposé oralement de nombreux joueurs dans la transaction afin de faire baisser le prix, sans forcément convaincre. Seul Ousmane Dembélé intéressait le PSG, et le Français n’était clairement pas chaud pour partir. Même chose en ce qui concerne le grand espoir défensif Jean-Clair Todibo, qui a tenu à mettre les choses au point.

« On ne m’a jamais proposé de participer à l’opération Neymar. Tout va très bien pour moi au Barça. Il y a de très bonnes défenses et je sais que je dois profiter des opportunités et travailler pour jouer », a confié l’ex-arrière de Toulouse dans l’émission de la radio Ser Catalunya. De toute façon, le PSG n’était pas forcément intéressé par un nouveau défenseur central, surtout avec l’achat d’Abdou Diallo au début de l’été.