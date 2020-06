PSG : Ils sont tous fous, encore une piste de prestige pour Kurzawa

Dans : PSG.

Suite aux départs de Thiago Silva et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le Paris Saint-Germain va perdre d’autres joueurs lors de la prochaine intersaison.

En effet, alors que Leonardo veut relancer un nouveau cycle au sein du club de la capitale française, les éléments en fin de contrat au 30 juin ne seront pas prolongés. Si le directeur sportif pourrait proposer un avenant au contrat, comme pour Thiago Silva, Cavani, Meunier et Kurzawa vont notamment faire leurs valises l’été prochain. Pour l'international français, la donne était claire depuis plusieurs mois. Car même si Leonardo a eu les agents du latéral gauche au téléphone il y a quelques semaines pour évoquer l’avenir, il n’a jamais été question d’une prolongation. À 27 ans et après avoir fait toute sa carrière en Ligue 1, à Monaco (2010-2015) puis à Paris, Kurzawa a des envies d’ailleurs, et notamment à l’étranger, où la Liga et la Premier League l'attirent.

Libre, l'international français ne manque en tout cas pas de prétendants. Pisté par Arsenal, l’Inter Milan et la Juventus en janvier dernier, il dispose effectivement de plusieurs pistes sérieuses. La première d’entre elle mène à l'Atlético Madrid, où un poste en concurrence avec Renan Lodi pourrait lui plaire. Mais c’est plutôt en Angleterre que Kurzawa a des courtisans. Outre Arsenal, qui s’intéresse toujours à lui par l'intermédiaire de Mikel Arteta, c’est Chelsea qui est récemment entré dans la danse. Selon France Football, les Blues ont fait part de leur intérêt pour le Français il y a quelques jours. Une approche qui « intéresse le joueur, qui attend néanmoins des précisions sur cet intérêt, sachant que les pensionnaires de Stamford Bridge comptent déjà dans leurs rangs deux internationaux, l'Espagnol Marcos Alonso et l'Italien Emerson ». Affaire à suivre...