PSG : Kurzawa active le mode guerrier au mercato

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Layvin Kurzawa est très courtisé et ne peinera pas à retrouver un bon club.

Ces derniers jours, le nom de l’international français est notamment associé à Arsenal. Mais dans les semaines à venir, d’autres clubs plus prestigieux encore pourraient manifester leur intérêt pour Layvin Kurzawa. L’une des pistes du Parisien mène notamment à l’Atlético de Madrid, à en croire les informations obtenues par le journal Marca ce mardi. Une piste assez surprenante quand on sait que Diego Simeone aime compter sur de véritables guerriers, très disciplinés et déjà au point défensivement, ce qui n’est pas forcément le cas de Layvin Kurzawa au vu de ses deux dernières saisons au Paris SG.

Le quotidien indique que l’Atlético de Madrid ne compte qu’un spécialiste au poste de latéral gauche dans son effectif en la personne de Renan Lodi, et que le recrutement d’un joueur dans ce secteur de jeu est donc inévitable l’été prochain. Reste maintenant à voir si Layvin Kurzawa, dont le nom avait également été associé au FC Barcelone il y a quelques semaines, sera l’heureux élu. Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait déboursé la coquette somme de 25 ME pour le recruter en provenance de l’AS Monaco en 2015. C’est donc une très mauvaise opération financière que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’apprêtent à réaliser en voyant partir le Français libre de tout contrat, dans une situation claire et nette d’échec. Par ailleurs, ce départ entraînera inévitablement la venue d’un latéral gauche au PSG. Plusieurs pistes dont d’ores et déjà étudiées, dont celle menant au Brésilien du FC Porto, Alex Telles.