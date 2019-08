PSG : Il transcende Paris, son retour change tout

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Durant cette intersaison, Leonardo a pris la place d’Antero Henrique au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Le Brésilien a plutôt repris sa place, celle qu’il a occupé entre 2011 et 2013, jusqu’à son départ avec pertes et fracas. Mais après des passages en Turquie et au Milan AC, le dirigeant de 49 ans a effectué son grand retour au sein du club de la capitale cet été. Assez discret pour le moment, que ce soit sur le mercato, où il a surtout terminé le travail de son prédécesseur, ou en dehors, Leo va pourtant apporter un vrai plus au PSG. C’est en tout cas l’avis de l’ancien Parisien Sylvain Armand.

« J’ai eu une très bonne relation avec lui au PSG. Pour ne pas m’étaler, je trouve simplement que c’est une bonne chose qu’il soit revenu au club. C’est quelqu’un qui a su transcender le PSG tout de suite quand j’y étais. Malheureusement, il a dû quitter le club. Le fait qu’il soit parti a sans doute retardé aussi les ambitions du club. Mais c’est le problème du PSG, leur projet », a expliqué, dans Le Parisien, le coordinateur sportif de Rennes, qui profitera donc du Trophée des Champions de samedi, entre le SFRC et le PSG, pour féliciter Leonardo.