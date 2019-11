PSG : Il propose un deal en or pour garder Mbappé

Dans : PSG.

Cet été, le PSG sera confronté à une rude concurrence dans le dossier Kylian Mbappé. Le club de la capitale, qui souhaite prolonger sa star, devra notamment faire face aux offensives du Real Madrid et de Barcelone…

Assurément, il ne sera pas simple de conserver l’international français. D’autant que pour l’heure, Kylian Mbappé n’a pas communiqué à ses dirigeants l’envie de débuter les négociations pour une prolongation de contrat. Cela étant, le PSG aura quelques arguments à faire vouloir pour convaincre Mbappé de rester au minimum une saison supplémentaire. Financièrement bien-sûr, mais pas seulement. Pour Vincent Duluc, Paris doit par exemple profiter de la folle envie de Mbappé de disputer les Jeux Olympiques l’été prochain pour négocier une prolongation en contrepartie.

« Cela peut être un levier dans la négociation ou la renégociation pour rester une saison de plus. S’il a vraiment envie d’aller aux Jeux Olympiques, et s’il est sélectionné, effectivement il faut que le PSG accepte de se passer de lui pendant peut-être deux mois. Ou peut-être moins… Avec un nouveau club, il serait plus difficile de négocier une participation au JO » a lâché le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, persuadé que le Paris Saint-Germain peut négocier un deal gagnant-gagnant avec sa star grâce aux Jeux Olympiques. L’idée est lancée…