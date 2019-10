PSG : Il ne trahira pas Paris, un Titi jure fidélité

Dans : PSG.

Alors que l’entraîneur Thomas Tuchel favorisait l’évolution des jeunes du centre de formation, le Paris Saint-Germain a changé de direction.

Cet été, le club francilien n’a pas hésité à vendre ses purs produits pour équilibrer la balance financière. Ainsi, les Moussa Diaby, Timothy Weah, Stanley Nsoki ou Christopher Nkunku n’ont pas été retenus. De quoi conforter la réputation du champion de France, peu connu pour sa capacité à faire évoluer ses jeunes. Mais de son côté, Timothée Pembele a une vision différente de la stratégie du PSG.

En effet, le défenseur central de 17 ans, professionnel depuis juillet 2018, se montre optimiste pour sa progression dans la capitale. Et ce même s’il ne s’entraîne pas avec l’équipe première, contrairement à ses coéquipiers Adil Aouchiche, Arnaud Kalimuendo et Tanguy Kouassi « Je suis très content pour eux. Ce sont des amis et ça fait plaisir de les voir à la télé s'entraîner avec de grands joueurs. Ça donne envie de faire comme eux, a réagi l’international U17 français pour Goal. Moi, je ne regrette pas d'avoir signé pro. Je me tiens prêt en attendant mon tour. Il me manque juste une chose, que le coach fasse appel à moi. »

Pembele sait comment y parvenir

« La fuite des titis ? Chacun sa route, chacun son histoire. Ils ont préféré partir et c'est leur choix. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Mais nous, on est encore au Paris Saint-Germain. On va travailler pour essayer de gagner des titres, et pourquoi pas jouer tous en professionnel, a répondu Pembele, qui croit à la passerelle entre les titis et les pros. Oui, c'est possible de réussir pour un jeune au PSG, comme dans tous les clubs formateurs. Il faut juste travailler et avoir de la patience. » Reste à savoir si le Parisien tiendra le même discours dans quelques années.