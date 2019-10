PSG : Il est surpris, les stars sont hyper cools à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé une superbe pioche en s’offrant Pablo Sarabia en provenance du FC Séville contre à peine 20 ME.

En ce début de saison, l’Espagnol profite des absences de Cavani, Neymar et Mbappé pour accumuler du temps de jeu. Et ces dernières semaines, il s’est mis en évidence avec des buts ou des passes décisives, notamment sur les matchs face à Galatasaray et Angers. Interrogé par l’agence de presse espagnole EFE, il est revenu sur son intégration au sein du vestiaire de stars du Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été surpris par la zénitude des vedettes franciliennes.

« Je m’attendais à voir un groupe un peu distant, mais au contraire, tous les gens m’ont aidé à m’intégrer, les stars, tous, je suis très reconnaissant. C’est différent parce que la langue c’est une barrière importante. Je prends des cours pour parler français le plus rapidement possible. C’est une bonne manière de m’adapter au plus vite. Ce qui est difficile c’est d’avoir ta famille et tes amis en Espagne. Le respect, tu le gagnes sur toutes tes actions sur et en dehors du terrain, la ligne directrice à suivre c’est de travailler et donner le maximum. Evidemment, la qualité, les passes décisives, et les buts jouent, mais le travail est une bonne façon de se faire respecter dans l’équipe » a commenté l’international espagnol, qui semble donc comme un poisson dans l’eau au Paris Saint-Germain.