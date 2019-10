PSG : Icardi titulaire grâce à Neymar, il y croit

Dans : PSG, Ligue 1.

Titularisé par Thomas Tuchel à la pointe de l’attaque parisienne face à Angers samedi après-midi, Mauro Icardi a inscrit son deuxième but en une semaine sous les couleurs du PSG après avoir ouvert son compteur en Ligue des Champions face à Galatasaray. Doucement mais surement, l’international argentin s’adapte à sa nouvelle équipe et à ses partenaires offensifs comme Sarabia, Neymar ou encore Di Maria. Pour Emmanuel Petit, il est évident que l’ancien capitaine de l’Inter Milan peut devenir le successeur d’Edinson Cavani. Notamment car il semble plus à l'aise que Cavani pour jouer avec Neymar, lequel préfère d'ailleurs jouer avec l'Argentin selon les informations de RMC, comme indiqué par ailleurs...

« Les débuts d’Icardi ? Je suis satisfait. Il a une énorme marge de progression. On connaît ses qualités de buteur depuis des années. On sait que c’est un joueur de surface. Il n’a pas le même jeu que Cavani, mais il faut qu’il arrive à trouver ses automatismes. Avec les absents, c’est normal. Malgré tout, il est toujours là pour mettre son but. On lui demande d’être décisif. Il peut entretenir plus de relations techniques avec Neymar que Cavani. Icardi est moins égoïste avec le ballon. Après, le jour où Icardi arrivera à égaler Cavani sur une saison… » a indiqué Emmanuel Petit, sous-entendant qu’il en faudra tout de même beaucoup plus pour passer devant Edinson Cavani. Mais en l’absence de l’Uruguayen, Mauro Icardi marque des points à Paris. Et sait se faire apprécier de Neymar, chose capitale.