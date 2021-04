PSG : Icardi vendu, Wanda s’occupe de tout

Dans : PSG.

Forfait contre le Bayern et incertain pour le déplacement du PSG à Strasbourg, Mauro Icardi fait davantage parler de lui pour son possible départ que pour ses buts.

Recruté pour 50 ME par le Paris Saint-Germain au mercato estival il y a huit mois, Mauro Icardi réalise une saison extrêmement décevante. Beaucoup trop souvent blessé, l’international argentin n’a marqué que cinq petits buts en Ligue 1, un total dérisoire pour un buteur de son calibre. En toute logique, le PSG pense de plus en plus à se séparer de Mauro Icardi lors du prochain mercato. Une situation qui a mis en alerte maximale les cadors du championnat italien, où l’ex-capitaine de l’Inter Milan a brillé durant la majeure partie de sa carrière. Selon les informations obtenues par Calcio Mercato, la piste de la Juventus Turin, qui pense également à Arkadiusz Milik, tient la corde.

Wanda Icardi au travail

Loin d’être opposé à un retour en Italie, Mauro Icardi laisse son épouse Wanda gérer les opérations. Et vraisemblablement, madame gère plutôt bien sa barque puisque le média affirme que Wanda Icardi est en négociations directes avec un certain Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus Turin. Les discussions seraient très cordiales et un départ de Mauro Icardi chez le champion d’Italie en titre est envisagé par toutes les parties. Contractuellement, le buteur du PSG ne peinera pas à se mettre d’accord avec la Juventus Turin.

Un potentiel échange avec Dybala ?

En revanche, tout l’enjeu des négociations à venir dans les prochaines semaines est de savoir sous quelle forme le PSG et la Juventus Turin pourraient se mettre d’accord. A première vue, il apparaît improbable que le club de Cristiano Ronaldo lâche 40 ou 50 ME en cash pour Mauro Icardi au vu de la situation économique. Dès lors, un potentiel échange avec Paulo Dybala, plus vraiment en hauteur de sainteté à la Juventus Turin, pourrait être envisagé. Tout dépendra en réalité de l’avis final de Mauricio Pochettino, qui discutera de cette possibilité avec Leonardo et de l’intérêt de récupérer Dybala dans le deal. Les zones d’ombre sont encore nombreuses dans ce dossier mais une chose est certaine, cela discute très concrètement entre le clan Icardi et la Juventus Turin au mercato.