Un premier gros départ acté au PSG

Fantomatique cette saison (4 buts en 23 matchs de Ligue 1), Mauro Icardi fait tout pour quitter le PSG à la fin de la saison.

Mauro Icardi est plus proche que jamais de quitter le Paris Saint-Germain. Après une première saison convaincante, qui a poussé le club de la capitale à le recruter définitivement, l’international argentin a sombré et affiche aujourd’hui des statistiques faméliques. Avec quatre petits buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Mauro Icardi déçoit et ne fait -logiquement- plus partie des plans de Mauricio Pochettino ni de la stratégie globale du Paris Saint-Germain pour le futur. C’est ainsi que selon les informations de RMC, la tendance est aujourd’hui à un départ de Mauro Icardi, une information confirmée par son entourage, qui ne voit plus l’ex-capitaine de l’Inter Milan poursuivre sa carrière en France au-delà du mois de juin.

Icardi favorable à un départ du PSG cet été

Très marqué par son manque de temps de jeu ainsi que par l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Mauro Icardi est favorable à un départ de Paris, ce qui n’était pas le cas l’hiver dernier, à un moment où les rumeurs d’un départ se faisaient déjà de plus en plus pressantes. Pour le Paris Saint-Germain, ce dossier ne sera toutefois pas simple à gérer. Et pour cause, Mauro Icardi est l’un des plus gros salaires du club parisien avec des émoluments avoisinant le million d’euro mensuel. En ce sens, les clubs ne se bousculeront pas pour récupérer un joueur en telle méforme avec un salaire aussi ahurissant. S’il veut vraiment quitter le Paris Saint-Germain, l’international argentin va donc devoir faire des efforts financiers. Car même s’il conserve une belle cote en Italie, personne ne s’alignera sur son salaire actuel, totalement hors-sol au PSG.

La Juventus n'est plus sur le coup

Autant dire que son épousa Wanda Nara, qui est également son agente, va avoir du travail pour essayer de trouver un bon contrat à son mari en vue des prochaines saisons. Surtout que le 11e joueur le mieux payé du championnat de France ne fait pour le moment pas rêver grand monde. En janvier dernier, seule la Juventus s'était manifestée pour récupérer Mauro Icardi. Mais depuis, les Turinois ont trouvé leur bonheur en Vlahovic, au point de mettre à la porte un certain Dybala.