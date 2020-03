PSG : Icardi ne veut plus rester à Paris !

Dans : PSG.

L’histoire d’amour entre le PSG et Mauro Icardi est terminée, et l’attaquant argentin ne se voit plus continuer à Paris dans les conditions actuelles.

Auteur d’une première partie de saison tonitruante, Mauro Icardi a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. Son coup de sang avant le match face à Dortmund, quand il a appris qu’il ne serait pas dans le 11 de départ, démontre que les choses ont beaucoup changé pour l’Argentin, véritable machine à buts jusqu’à la trêve hivernale. Désormais, non seulement Edinson Cavani semble avoir repris l’avantage, mais Thomas Tuchel préfère se passer de ses deux avant-centres pour certains matchs, plutôt que de solliciter le joueur prêté par l’Inter Milan. Résultat, la situation a totalement changé dans l’esprit d’Icardi, qui à l’heure actuelle, n’envisage plus de rester au PSG la saison prochaine annonce Paris United.



Son prêt avec option d’achat peut être levé à tout moment par les dirigeants du PSG, qui ont réglé « 90 % » des détails liés au contrat de l’avant-centre, avec un salaire de 10 ME par an sur cinq saisons. Mais si le Paris SG est prêt à lâcher les 70 ME de son option d’achat, le joueur peut y mettre son véto à tout moment. Si cela devait se décider aujourd’hui, Mauro Icardi, peut convaincu par le discours de son entraîneur, choisirait de rentrer à l’Inter Milan, peut-être pour mieux signer à la Juventus. Mais dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi ne s’est jamais précipité et a pris tout son temps. Car en fin de saison, Edinson Cavani sera parti, et des changements de taille pourraient s’opérer sur le plan offensif, au point de rassurer Icardi, et l’inciter à rester pour de bon dans la capitale française, où il avoue beaucoup se plaire.