PSG : Icardi flingué par Tuchel, direction le banc contre l'Atalanta ?

Dans : PSG.

Définitivement recruté en provenance de l’Inter Milan cet été, Mauro Icardi inquiète sérieusement le staff du Paris Saint-Germain avant le Final 8 de la Ligue des Champions.

Et pour cause, l’international argentin a traversé les matchs face à Saint-Etienne et contre Lyon comme un véritable fantôme. Introuvable, inexistant et incapable de se créer la moindre occasion lors des deux finales de coupe nationale, Mauro Icardi semble souffrir du manque de concurrence, plus réel que jamais à la suite du départ d’Edinson Cavani. La question d’un problème physique s’est également posée chez les observateurs du PSG. Mais selon les informations de Paris-United, aucun pépin n’est à déclarer pour l’Argentin, lequel commence sérieusement à agacer Thomas Tuchel…

Le média rapporte que l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’est pas satisfait du travail de replacement de Mauro Icardi, ni des solutions que l’ancien capitaine des Nerazzurri propose dans le jeu. « En résumé, l’Argentin ne respecte pas les consignes qui lui sont données » indique le média, qui dévoile que Thomas Tuchel envisage très sérieusement de placer Mauro Icardi sur le banc des remplaçants contre l’Atalanta Bergame le 12 août prochain en quart de final de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra néanmoins que Kylian Mbappé soit de retour. Si le Français est apte, alors il aura de bonnes chances d’occuper, seul, la pointe de l’attaque parisienne dans un 4-3-3 avec Neymar sur sa gauche et Pablo Sarabia à sa droite. Un tel choix ferait évidemment sensation, et ne manquerait pas de faire réagir alors que le PSG recherche actuellement un avant-centre pour compenser numériquement le départ d’Edinson Cavani…