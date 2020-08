PSG : Icardi à la ramasse, l’explication tombe

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n’a pas forcément impressionné lors de ses deux matchs officiels cette saison.

Deux titres au bout face à Saint-Etienne et Lyon, mais un seul but marqué en plus de 200 minutes. L’attaque du PSG a connu des jours meilleurs, et le niveau de jeu de ce secteur de jeu sans Kylian Mbappé inquiète. Face à des défenses resserrées et musclées, les Parisiens sont à court d’idées, et à court de forme. C’est d’ailleurs le problème de Neymar, qui n’a pas encore l’explosivité pour accélérer balle au pied comme il sait si bien le faire, mais aussi de Di Maria, loin d’être aussi tranchant depuis la reprise. Mais le principal problème se nomme Mauro Icardi, totalement transparent sur les deux derniers matchs, et qui a de quoi inquiéter les suiveurs parisiens, sachant qu’il est désormais sans concurrence à ce poste, sans faire injure à Choupo-Moting. L’Argentin ne parvient pas à être trouvé, et n’est pas du genre à décrocher pour toucher le ballon et faire de l’ombre à Neymar par exemple.

Résultat, sans véritable occasion à se mettre sous la dent, l’ancien de l’Inter Milan ne parvient pas à exister. Et ce mardi, L’Equipe se penche sur le cas d’Icardi, et avoue que sa condition physique est jugée comme inquiétante. L’avant-centre ne parvient pas à enchainer les efforts et les déplacements, ce qui explique aussi pourquoi on peine à le trouver. Le quotidien sportif évoque ainsi un joueur « lent » et « en retard dans sa préparation », signe d’un déconfinement qui a été plus difficile que certains de ses coéquipiers. L’Argentin n’a pourtant plus de questions à se poser sur son avenir, le PSG ayant décidé de lever son option d’achat et de lui faire confiance pour des années, même si ses performances vont probablement inciter les dirigeants à regarder une bonne doublure à ce poste.