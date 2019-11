PSG : Icardi exige un salaire XXL, Paris prêt à refuser ?

Dans : PSG.

Buteur le plus efficace du Paris Saint-Germain actuellement, Mauro Icardi ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Mais selon la presse italienne, l'attaquant argentin exige un salaire de 12ME par an au PSG, et le club de la capitale hésite.

Mauro Icardi a été le dernier renfort du Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2019, le joueur étant prêté par l’Inter au PSG dans les ultimes heures du marché des transferts. Mais, s’il n’a pas le statut de star mondiale du foot comme Neymar ou Kylian Mbappé, l’attaquant argentin fait des débuts plus que réussis avec le club de la capitale. Vendredi contre Lille, une fois de plus, il a marqué un but qui a débloqué la situation, et forcément l’avenir de Mauro Icardi commence à devenir un sujet qui agite les coulisses du Paris SG. Car l’Argentin est prêté avec une option d’achat que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi auraient l’intention de lever au plus vite.

Cependant, Mauro Icardi a bien compris que le PSG tenait à lui et il sait également que s’il reste à Paris, alors Edinson Cavani partira. De quoi rendre gourmand le joueur prêté par l’Inter. Et ce dimanche, Andrea Losapio, journaliste au Corriere della Sera, affirme que les exigences salariales transmises par Wanda Nara au Paris Saint-Germain font tousser très fort dans les bureaux du club de la capitale où on estime que le joueur sud-américain est gourmand. En effet, alors qu’il avait un salaire de 7,5ME à l’Inter, Mauro Icardi exige désormais 12ME au PSG pour s’engager. Car dans le contrat de prêt, une clause permet à Icardi de refuser un transfert au Paris Saint-Germain. De quoi faire frissonner Al-Khelaifi et Leonardo, mais également l’Inter où ne veut plus entendre parler du buteur argentin.