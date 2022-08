PSG : Icardi défie Benzema, même pas peur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable au PSG, Mauro Icardi cherche activement une porte de sortie d’ici la fin du mercato.

Les rumeurs fusent au sujet de l’avenir de Mauro Icardi. Indésirable au Paris Saint-Germain, l’international argentin est pisté par Galatasaray ainsi que Manchester United. L’ancien buteur de l’Inter Milan verrait plutôt d’un bon œil un rebond chez les Red Devils mais selon les informations de Diario GOL, Mauro Icardi continue de prospecter afin de trouver un club au challenge sportif attrayant et aux finances XXL afin d’assumer son salaire colossal. A la recherche d’une doublure à Karim Benzema cet été, le Real Madrid coche toutes les cases aux yeux de Mauro Icardi. C’est ainsi que selon les informations relayées par le média espagnol, l’attaquant du PSG a été proposé au club madrilène. Désireux de relancer sa carrière, à l’arrêt depuis près de deux ans, Mauro Icardi se pense capable de briller au Real Madrid en dépit de la concurrence colossale de Karim Benzema à son poste.

Icardi proposé au Real Madrid

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi est plus que jamais poussé vers la sortie par Christophe Galtier, qui a reconnu publiquement qu’il ne comptait pas sur l’international argentin pour la saison à venir. C’est ainsi que Mauro Icardi ainsi que sa femme et agent Wanda Nara prospectent et ont donc proposé les services de l’attaquant au Real Madrid. Carlo Ancelotti, qui cherche activement une doublure à Karim Benzema pour la saison à venir, va maintenant se pencher sur le dossier afin de savoir s’il est judicieux de prendre le risque de recruter Mauro Icardi. D’autres pistes sont évidemment sur la table pour l’entraîneur du Real Madrid puisque les noms d’Amine Gouiri (Nice) et d’Alexander Isak (Real Sociedad) sont de nouveau cités. Et logiquement, ces deux attaquants correspondent beaucoup plus aux recherches du Real Madrid que le profil de Mauro Icardi…